Procureur komt met opvallende oproep aan klanten van prostituees: “Meld het aan de politie”

Brugge - De Brugse procureur Frank Demeester komt met een opvallende oproep aan klanten van prostituees. “Meld het aan de politie als je merkt dat meisjes gedwongen worden. Dat kan uiteraard discreet”, zegt hij.

De Oostendse politie pakte afgelopen week twee mensen op die in Oostende en Lede meisjes in de prostitutie dwongen. Ze maakten daarbij misbruik van de kwetsbare positie van de jonge vrouwen in kwestie. De arrestatie is het resultaat van intensief speurwerk van de lokale recherche van Oostende naar internetprostitutie. Want die vorm wordt steeds populairder. “Maar die is voor ons ook veel moeilijker te controleren”, aldus Frank Demeester, procureur bij het Brugse parket en expert mensenhandel. “Net daarom willen we de hulp van hun klanten inroepen.”

Goedkope hotels

De klassieke raamprostitutie of huisjes van plezier zijn niet meer zo fel in het straatbeeld aanwezig als vroeger. En daar nam het misbruik ook sterk af door frequente controles. Pooiers en prostituees vonden daarom hun weg naar het internet. Ze bieden er hun diensten aan op allerhande websites en ontvangen klanten in goedkope hotels of andere kamers. Dergelijke praktijken houden voor de meisjes in kwestie wel grotere risico’s in.

Ook voor de politie is internetprostitutie een behoorlijk grote uitdaging. Volgens procureur Frank Demeester worden heel wat meisjes gedwongen om zich te prostitueren. Alleen is het voor de politie steeds moeilijker om die gevallen te vinden. “Raamprostitutie of bars controleren is relatief eenvoudig”, zegt hij. “Maar met internetprostitutie ligt dat helemaal anders. Dat is veel minder zichtbaar. Bovendien adverteren ze meestal niet onder hun echte naam en zijn ook de foto’s die ze gebruiken vaak niet hun eigen foto’s. Door geregeld van locatie te veranderen proberen malafide pooiers de controles te vermijden.”

Morele plicht

Vaak zijn de jonge vrouwen illegaal in het land. En daar profiteren de pooiers van. “Zij kunnen nergens heen, net omdat ze illegaal zijn. Ze moeten zich vaak prostitueren om een smokkelsom af te betalen. In extreme gevallen worden ze zelfs vastgehouden.”

Het gerecht wil nu een beroep doen op de klanten van prostituees. Geen evidentie, want de meesten lopen daar niet bepaald graag mee te koop. Procureur Demeester hamert er dan ook op dat hun meldingen in alle discretie behandeld zouden worden. “Klanten die signalen opvangen en merken dat een meisje niet geheel vrijwillig aan het werk is, zouden de moed moeten hebben om dat aan de politie te melden. Pas dan kunnen wij er alles aan doen om hen de juiste hulp en ondersteuning te bieden. Klanten die discreet zoiets melden, bewijzen die meisjes daar een heel grote dienst mee. Alleen zo kunnen we het misbruik doen stoppen.”

Bij Payoke, een opvang- en begeleidingscentrum voor slachtoffers van mensenhandel, gaat men nog iets verder. Directeur Klaus Vanhoutte wijst de klanten van prostituees ook op hun plichten. “Pas op, wij hebben niets tegen prostitutie. Maar de klant zelf heeft ook wel een verantwoordelijkheid. Als hij denkt dat hij met een minderjarige te maken heeft of met iemand die in de situatie gedwongen wordt, dan heeft die de plicht om dat te melden. Aan de ene kant vooral de morele plicht. Maar ook de juridische plicht. Want als hij seks met een minderjarige zou hebben, dan is hij ook strafbaar natuurlijk.”