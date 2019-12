Donald Trump wordt superschurk in campagnevideo, Bernie Sanders slaat terug als Iron Man

Het campagneteam van Donald Trump liet dinsdag een nieuwe video voor de presidentsverkiezingen op de wereld los. In het korte fragment kruipt Trump in de huid van Thanos, de superschurk uit het Marvel Universum: “Ik ben onvermijdelijk.” Eigenlijk werd het hoofd van Thanos gewoon verwisseld met dat van Trump in een scène uit ‘Avengers: Endgame’. Het antwoord van het kamp van Bernie ‘Iron Man’ Sanders liet niet lang op zich wachten.

‘Ik ben onvermijdelijk’, zegt Trump/Thanos in de video vooraleer hij met zijn vingers knipt en zijn tegenstanders ‘wegvaagt’. In het voorlaatste deel van de film laat Thanos een gedeelte van de wereldbevolking verdwijnen. In Trumps campagnevideo doet de president net hetzelfde met Nancy Pelosi, voorzitster van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De bedenker van Thanos, Jim Starlin, noemt de vergelijking ziek.

Het team van presidentskandidaat Bernie Sanders sloeg snel terug en liet hun held in de huid van Iron Man kruipen. Het alter ego van Tony Stark kon in Avengers: Endgame - samen met de andere superhelden - Thanos verslaan. Bernie ‘Iron Man’ Sanders gunt ons ook een blik in de toekomst, meer bepaald 20 januari 2021. Het zou de dag moeten worden dat Trump door het FBI wordt opgepakt, aldus het campagneteam van Sanders.

