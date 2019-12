Nog maar net voorgesteld als nieuw paradepaardje, maar is motoreenheid van Antwerpse politie wel wettelijk?

Antwerpen -

De Algemene Inspectie opent op vraag van het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem een onderzoek om na te gaan of het gloednieuwe ‘emergency response team’ van de Antwerpse politie, dat zich per motor verplaatst, wel wettelijk is. Zo zou onder meer het uniform voor verwarring kunnen zorgen.