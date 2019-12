Anderlecht schrijft opvallende open brief aan fans: “Blijkt dit een overgangsjaar, so be it”

In een open brief richt RSC Anderlecht zich donderdagavond tot zijn achterban, om meer uitleg te geven over het project dat vorige zomer gelanceerd werd na de komst van Vincent Kompany. “We hebben een plan om RSC Anderlecht op drie jaar tijd weer naar de top te brengen”, zo klinkt het daarin. Aan de fans wordt dus geduld gevraagd.

Anderlecht startte afgelopen zomer met veel bombarie aan een nieuwe project. Vincent Kompany werd binnengehaald als de verlosser en kreeg de functie van speler-manager opgeplakt. De achterban droomde luidop van nieuwe successen, maar het huidige seizoen is een flop. Anderlecht kampeert op de elfde stek, play-off 1 lijkt een verre droom. “Voor deze spelerskern en voor de club zou het een zegen/beloning zijn om dit seizoen Europees voetbal te halen. Daar blijven we vol voor gaan. Blijkt het alsnog een overgangsjaar, dan moeten we zeggen: so be it”, klinkt het nu in een opmerkelijke open brief.

Kompany, de architect van ‘the process’. Foto: BELGA

Daarin wordt het geloof in het huidige project nog maar eens uitgesproken, en zijn de ambities opvallend mild. Naar volgend seizoen toe mikt de club ”op een plaats in de top 4 en minimum Europees voetbal”. Pas in het seizoen 2021-2022 wil paars-wit de ambitie uitspreken om vol voor de prijzen te gaan. “Het doel is dan om met een solide, uitgebalanceerde kern het hele seizoen bovenaan het klassement meedoen met systematisch dominant voetbal. We spelen voor de titel en mikken op het halen van de Champions League. De club moet opnieuw klaar zijn voor duurzaam sportief succes.”

De volledige open brief:

Wat RSC Anderlecht betreft, zijn wij de grootste believers.

We kennen de ingrediënten van het impressionante verleden van de club als de beste.

Daarom willen we ons niet gek laten maken als we er vandaag nog niet altijd in slagen resultaten te halen.

Wij werken dag en nacht aan de toekomst van onze club.

En hoewel jullie geloof in ‘the process’ soms op de proef wordt gesteld, durven we zeggen:

De toekomst van onze club is rooskleurig.

Hier is waarom wij de grootste believers blijven:

We hebben op tijd ingeschat dat het, om de club in betere vaarwateren te krijgen, niet zou volstaan om simpelweg nieuwe pleisters op oude wonden te leggen. Chirurgisch ingrijpen was nodig.

Geen enkele club is too big to fail.

Ook RSC Anderlecht niet.

De operatie is bezig.

Dat gaat gepaard met pijn, en dat is niet erg.

Het herstel volgt een strikt plan dat de club terug robuust zal maken.

Dat plan, in een notendop, is:

1. We zijn de spelidentiteit van de club aan het herdefiniëren en moderniseren om op termijn jullie paarse harten weer sneller te doen slaan.

2. We bouwen binnen een strak afgebakend budget (omwille van de Financial Fair Play regels) aan een uitgebalanceerde kern, vertrekkende vanuit de eigen jeugd, die op termijn kwalitatief in staat is de nieuwe spelidentiteit week na week op de mat te leggen en prijzen te pakken.

Dit zijn in grote lijnen de ‘prioriteiten’:

2019-2020

Prioriteit 1: RSCA terug in contact brengen met zijn verloren voetbalidentiteit: attractief, technisch en aanvallend voetbal.

Prioriteit 2: De best mogelijke ploeg samenstellen uit de huidige kern: jong, eigen gekweekt talent omringd door ervaren toppers.

Prioriteit 3: Jullie op zoveel mogelijk wedstrijdmomenten blij maken en al de basis van onze vernieuwde voetbalidentiteit proberen te tonen.

Prioriteit 4: Scoutingapparaat verder moderniseren, de kern optimaliseren (uitgaande en inkomende transfers) binnen een strikt afgebakend budget.

We zijn dit seizoen begonnen met erg veel ambitie. Een aantal wedstrijden zijn niet gelopen zoals verwacht. We kennen daarenboven extreem veel medische tegenslagen. Maar we gaan ons wel altijd volledig geven, knokken voor elk punt.

Voor deze spelerskern en voor de club zou het een zegen/beloning zijn om dit seizoen Europees voetbal te halen. Daar blijven we vol voor gaan. Blijkt het alsnog een overgangsjaar, dan moeten we zeggen: so be it.

2020-2021

Prioriteit 1: Onze -aan de basis- jonge kern versterken met nieuwe spelers, die voldoen aan het juiste data-, financieel- en voetbalprofiel.

Prioriteit 2: Verder doen groeien van de aanvallende voetbalidentiteit en dat spel week na week aan jullie tonen.

Prioriteit 3: Opnieuw 1 à 2 beloftevolle jonge spelers de stap laten zetten naar de A-kern

We willen meedoen voor een plaats in de top 4 en minimum Europees voetbal halen.

2021-2022

Prioriteit 1: Met een solide, uitgebalanceerde kern het hele seizoen bovenaan het klassement meedoen met systematisch dominant voetbal

Prioriteit 2: In Europa laten zien waar RSC Anderlecht voetbal voor staat en verrassen met aantrekkelijk voetbal

We spelen voor de titel en mikken op het halen van de Champions League.

De club moet opnieuw klaar zijn voor duurzaam sportief succes.

Hier geloven we in.

Het plan zit goed in elkaar. We werken methodologisch. We kennen de problemen, maar ook de oplossingen.

Waarom lukt het vandaag nog niet? Dat vraagt een beetje duiding, geen excuses.

We spelen vandaag met een historisch jong (en Belgisch) elftal. Het is uniek in ons land dat een ploeg met zoveel Belgen en eigen opgeleide, kwaliteitsvolle jongeren aan de aftrap komt.

Als deze jongeren in de ploeg staan, is dat niet omdat ze jong zijn, wel omdat zij op dit moment de beste zijn. Iedereen krijgt zijn kans. We evalueren eerlijk en selecteren match per match de spelers die op dat moment het meeste kwaliteit op het veld brengen.

Het was onze strategie deze jongeren op het veld te omringen met ervaren toppers.

We kennen helaas ongezien veel pech wat betreft blessures van die ervaren spelers.

Ze haalden door omstandigheden nog niet het vooropgestelde rendement.

Maar intussen staan ze de jongeren vandaag naast het veld bij met hun ervaring en advies.

We hopen de ‘seniors’ zo snel mogelijk terug beschikbaar te hebben op het veld.

Lees hier meer over de inzichten, de problemen en de oplossingen: https://www.rsca.be/open-letter-web

Hoewel we in het klassement achterop hinken, zijn we er van overtuigd dat we jullie dit seizoen nog vaak kunnen verrassen met het voetbal dat we voor ogen hebben.

Maar we zijn ook realistisch genoeg om te weten dat we nog regelmatig het deksel op de neus kunnen krijgen.

Omdat het nog niet lukt. Omdat we de gouden middenweg zoeken tussen goed voetbal en resultaat.

We zullen daarom jullie geduld en geloof mogelijks op de proef stellen.

Jullie soms ontgoochelen of doen twijfelen.

Want we weten maar al te goed, beste fans, dat de laatste jaren ook voor jullie pijn hebben gedaan.

We hebben die pijn mee gevoeld.

Als we er samen in geloven, wordt de toekomst mooi.

We zijn elkaars bondgenoten.

Kijk niet naar de bijzaken. Don’t believe the drama.

De klappen die van buitenaf komen, incasseren we samen.

Fans, spelers, partners, bestuur.

Het is misschien, zoals wel vaker in het voetbal, een beetje “wij tegen de rest”.

We are Anderlecht.

Er liggen gigantische wedstrijden voor ons.

Uit op Standard, thuis tegen Brugge en Genk, uit tegen Antwerp en vlak na nieuwjaar nog eens tegen Club Brugge.

Het is het moment om de rug te rechten.

We kunnen jullie niet genoeg bedanken om heel dit seizoen al zo massaal achter ons gestaan te hebben. Dat is uniek. Nooit gezien.

It means the world to us.

Als we er samen in geloven, wordt de toekomst mooi.

Jullie club is in goede handen.

We timmeren samen aan de weg met gelijkgestemden die wéten wat winnen is.

Beste groeten,

Michael, Frank, Vincent, Jo en Marc