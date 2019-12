Marouane Fellaini keert “zeker” terug naar Jupiler Pro League en zet deur op een kier voor Rode Duivels: “Ik ben graag bij de nationale ploeg”

Keert Marouane Fellaini terug bij de Rode Duivels? De middenvelder zet de deur nu zelf op een kier. In een gesprek met Eleven Sports laat hij weten dat ze hem altijd mogen bellen. “Ik weet niet wat ik zal doen, maar ik ben graag bij de nationale ploeg.” Big Fella laat ook weten zeker terug te keren naar de Belgische

Begin dit jaar liet Fellaini weten dat hij een punt zette achter zijn carrière als international. Na 87 interlands en 18 goals wilde hij de fakkel doorgeven aan de jeugd. Maar de voorbije weken doken al geruchten op dat Fellaini wel eens zou kunnen terugkeren met het oog op het EK. Nu wakkert de middenvelder zelf de geruchten aan.

“Als ze me opnieuw oproepen, weet ik niet wat ik zou doen. We zullen zien, maar op dit moment voel ik me goed”, zegt Fellaini voor de camera van Eleven Sports. “Of ik twijfel? Dat is een groot woord, ik ben graag bij de nationale ploeg. Maar het gaat goed met mij in China, we zien wel.” En als Martinez effectief belt? “Dan zal ik moeten nadenken”, aldus de Fellaini, die op interesse van Tottenham kan rekenen.

Bij Tottenham liet trainer José Mourinho al verstaan geïnteresseerd te zijn om zijn poulain naar Londen te halen. De twee hebben dan ook een goede band. “Hij is speciaal voor mij. Mourinho is iemand die me heeft gerespecteerd en weet wat ik de ploeg kan bijbrengen. Ik heb veel respect voor hem, hij is een groot trainer. We sturen berichten en hebben al gebeld. Ik wens hem veel succes bij Tottenham.” En wat nu met die mogelijke transfer naar de ploeg van Alderweireld en Vertonghen? “Ik zit goed waar ik zit”, ontweek Fellaini de vraag een beetje. “Verder ben ik nu op vakantie, bij familie en vrienden en wil ik gewoon genieten.”

Terug naar Jupiler Pro League?

Niet alleen een terugkeer naar de Rode Duivels kwam ter sprake, Fellaini kreeg ook de vraag of hij zou willen terugkeren naar de Belgische competitie. “Waarom niet? Ik zal zeker terugkeren naar de Belgische competitie, in welke rol dan ook. Als speler of wat dan ook. Ik ben nu in België, mijn familie en entourage woont hier en ik voel me goed. Jammer van het slechte weer, maar het is een mooi land waar het goed leven is. Ik keer zeker terug, we zullen zien of het als speler is”, aldus Fellaini.