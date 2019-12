Rijbewijs van chauffeur die Celio (11) omver reed ingetrokken

Aalst - Na het ongeval met een vrachtwagen in Aalst waarbij een jongen van 11 woensdagmorgen om het leven kwam aan de parking van het zetmeelverwerkend Tereos, is het rijbewijs van de vrachtwagenbestuurder ingetrokken. Het onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval loopt nog, zegt De Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

Het ongeval gebeurde rond 8 uur aan de parking van Tereos in de Alfred Nichelsstraat. Het kind kwam onder de vrachtwagen terecht en overleed ter plaatse. Het slachtoffer was met zijn familie op pad en zijn moeder zag het ongeval gebeuren. De jongen was op weg naar school.

De Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden te onderzoeken. De bestuurder van de vrachtwagen testte negatief op alcohol en drugs. Hij verklaarde dat hij het kind niet had opgemerkt. Zijn rijbewijs werd woensdag voor een periode van 15 dagen ingetrokken gelet op het veroorzaken van het dodelijke ongeval.

Buurtbewoners klagen al langer over de gevaarlijke verkeerssituatie aan het bedrijf in het centrum van de stad. Tereos voert een intern onderzoek en overlegt vrijdag met het Aalsterse stadsbestuur. Voorlopig is er een parkeerwachter ingeschakeld om vrachtwagens te begeleiden op de parking, maar het bedrijf wil nog bijkomende maatregelen nemen om ongevallen te voorkomen.