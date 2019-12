Man zet vragenuurtje in de Kamer op stelten: militaire politie grijpt snel in

Een man heeft donderdag het vragenuurtje in de Kamer op stelten gezet door plots luid te roepen vanaf de tribune. De amokmaker hield een bordje met ‘Wellington’ op omhoog, maar het niet duidelijk wat zijn boodschap was of wat hij wilde bereiken met de actie.

De militaire politie greep snel in, waardoor de zitting nauwelijks werd verstoord. Michael Freilich (N-VA-) filmde het incident en zette de beelden op Twitter. Volgens de Federaal Volksvertegenwoordiger rijst wel de vraag of de Kamer genoeg beveiligd is. Freilich vraagt zich af of iedereen zomaar moet worden toegelaten tot de tribunes, die niet zijn beveiligd in tegenstelling tot de tribunes in het Europees Parlement.

De amokmaker werd even opgepakt nadat hij was overmeesterd, maar is intussen weer op vrije voeten. Volgens Het Laatste Nieuws is de man geen onbekende voor het gerecht, en zou hij gekend zijn voor drugsfeiten.