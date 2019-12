Franck Ribéry out voor rest van het jaar na enkeloperatie

Fiorentina moet het een tijdje stellen zonder Franck Ribéry. De 36-jaige Fransman laat zich in Duitsland opereren aan de enkel en is voor onbepaalde tijd buiten strijd, zo maakte de club donderdag bekend.

Ribéry liep de enkelblessure op tegen Lecce, na een zware tackle van Panagiotis Tachtsidis begin deze maand. De vleugelspeler moest van het terrein gedragen worden. Na bijna twee weken ervaart Ribéry nog steeds pijn aan die enkel, vooral wanneer hij er druk op zet.

“Om dat kwaaltje op te lossen is een chirurgische ingreep die de stabiliteit van de gewrichten versterkt aangewezen. Ribéry gaat daarom in de komende uren onder het mes. Het is beter om dat zo snel mogelijk te doen, zodat Franck op zijn best terugkeert in het tweede deel van het seizoen”, schrijft Fiorentina op zijn website.

Pas na de ingreep kan de Florentijnse club prognoses doen over zijn terugkeer. “Maar hij zal aanzienlijk lang buiten strijd zijn. Een terugkeer op het veld zal zeker niet voor dit jaar zijn”, klinkt het.

In Firenze was Ribéry na zijn transfervrije komst van Bayern München een van de sterkhouders. Hij scoorde twee keer en gaf ook twee assists in elf wedstrijden. Maar een schorsing, wegens een duw aan een scheidsrechter, en deze enkelblessure zijn spelbrekers voor de routinier.

De blessure van de Fransman is een aderlating voor Fiorentina, dat zijn laatste vier wedstrijden verloor en de dertiende plek bezet in de stand.