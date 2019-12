AA Gent start met typeploeg in Europa League tegen Oleksandriya

Gent-coach Jess Thorup heeft donderdagavond geen verrassingen uit zijn hoed getoverd voor de laatste groepswedstrijd van de Buffalo’s in de Europa League tegen het Oekraïense Oleksandriya. De enige twee wissels, ten opzichte van de 2-0 zege in de competitie zondag tegen Zulte Waregem, vonden achterin plaats.

Centrale verdediger Michael Ngadeu-Ngadjui is immers geschorst. Thorup schuift om die reden Mikael Lustig vanop rechtsachter naar het centrum, waar hij plaatsneemt naast Igor Plastun. Zijn plaats op de flank wordt ingenomen door Alessio Castro-Montes. Verder moet linksachter Milad Mohammadi zijn plek afstaan aan oudgediende Nana Asare.

Op het middenveld houdt Thorup vast aan zijn vierkant, met als achterste pion Elisha Owusu. Vadis Odjidja-Ofoe en Sven Kums zijn de verbindingsspelers en Roman Bezus is opnieuw de diepste middenvelder. De Oekraïner speelt omdat goudhaantje Jonathan David nog in Canada verblijft, waar zijn overleden moeder zaterdag begraven wordt. Voorin moeten Roman Yaremchuk en Laurent Depoitre opnieuw voor de doelpunten zorgen.

AA Gent is al zeker van een ticket voor de zestiende finales in de Europa League. De Gentenaars spelen tegen het al uitgeschakelde Oleksandriya enkel nog om de groepswinst. Gent telt als leider in groep I negen punten, concurrent Wolfsburg volgt met acht punten.

Opstellingen:

AA Gent: Kaminski - Castro-Montes, Lustig, Plastun, Asare - Owusu, Odjidja-Ofoe (cap), Kums, Bezus - Yaremchuk, Depoitre

Oleksandriya: Pankiv - Pashayev, Baboglo, Dubra, Miroshnichenko - Grechyshkin, Kovalets, Zaporozhan (cap) - Tretyakov, Bezborodko, Luchkevych