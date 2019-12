Steenrijke familie achter Durex, Douwe Egberts en Pret A Manger betaalt nu de rekening voor haar verleden in de Holocaust

De familie Reimann: de naam zegt u wellicht niet veel, maar Duitslands tweede rijkste familie is eigenaar van merken als Durex, Douwe Egberts, Strepsils, Calvin Klein Parfum, Vanish en de gezonde fastfoodketen Pret A Manger. Nu hebben ze ontdekt dat hun vermogen – geschat op 33 miljard euro – haar wortels heeft in de donkerste Duitse geschiedenis. Om daarmee in het reine te komen, wordt 40 miljoen vrijgemaakt om slachtoffers van het nazisme te steunen. Een van die slachtoffers was de opa van drie van de kinderen Reimann.