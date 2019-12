“Invloed van twee glazen alcohol is verwaarloosbaar”: uitspraak van politierechter krijgt kritiek

Alcohol in het verkeer is een groot probleem, maar volgens politierechter Mireille Schreurs hoeft de huidige wetgeving niet verstrengd. “De invloed van twee glazen alcohol tijdens de maaltijd is verwaarloosbaar”, zei ze in een interview aan Knack. Een uitspraak die niet bij iedereen in goede aarde viel.

Naar aanleiding van haar nakend pensioen als politierechter in Aalst, gaf de vrouw van Open VLD’er Karel De Gucht een interview aan Knack. Daarin komen onder meer het carnaval in Aalst, de inhaalbeweging van vrouwen aan het hof en verkeersongelukken door overmatig alcoholgebruik aan bod. “Ik merk in mijn rechtbank dat jongeren meer dan vroeger bewust zijn en onderling afspreken wie Bob is. Het misbruik is wel groter bij veertig- en vijftigplussers”, zei Schreurs over dat laatste. Toch volstaan de huidige limieten in het verkeer voor de politierechter, nultolerantie is niet nodig. “De invloed van twee glazen alcohol tijdens een volledige maaltijd is bijna verwaarloosbaar.”

Een uitspraak die niet door iedereen gesmaakt werd. “Jammer dat ze zo’n uitspraak doet, want als politierechter heeft ze een voorbeeldfunctie”, zegt Marijs Geirnaert, directeur van het vlaams Expertisecentrum Alcohol en Andere Drugs (VAD). “Uit alle onderzoeken blijkt dat een alcoholpromille van 0,5 procent de kans op het veroorzaken van een ongeval verhoogt met veertig procent.”

Nog volgens Geirnaert zou het toegestane alcoholpromillage wel degelijk op nul moeten liggen. “Het verkeer is tegenwoordig zo druk en ingewikkeld dat je daar bij je volle verstand moet bij zijn.”