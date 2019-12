Alle 18 vrijgesproken verdachten van diamantroof op Zaventem moeten weer voor de rechter

Brussel / Zaventem - Een nieuwe plotse wending in de zaak van de spectaculaire diamantroof van 2013 op het tarmac van Zaventem. Het Brusselse parket-generaal sleept alle achttien verdachten die vorig jaar waren vrijgesproken door de correctionele rechtbank opnieuw voor de rechter. Dat bevestigen meerdere gerechtelijke bronnen. Woensdag begint hun proces. Alleen Fransman Marc Bertoldi, het vermeende brein achter de miljoenenroof, ontspringt de dans.

De vrijspraak van de achttien verdachten zat het Brusselse gerecht hoog. Het vergde immers vijf jaar intensief onderzoek om, onder meer op basis van telefoongegevens, voldoende elementen te verzamelen en de bende voor de rechter te brengen. Dat vond het parket tenminste. Het vorderde celstraffen tot acht jaar. Maar de rechter ten gronde achtte het aangebrachte bewijsmateriaal onvoldoende en sprak iedereen vrij.

Het parket-generaal tekende beroep aan tegen de achttien vrijspraken. Of voor het nieuwe proces ook nieuwe elementen aan het dossier werden toegevoegd, wil niemand verklappen. Men wou ons alleen bevestigen dat de mol, de onbekende die de diamantrovers destijds getipt had, nog altijd niet geïdentificeerd is. En dat Marc Bertoldi als enige niet opnieuw moet verschijnen omdat hij wel in eerste aanleg schuldig bevonden en gestraft werd.