Silvio Proto met Lazio uitgeschakeld in de Europa League

Lazio, met Silvio Proto in doel, is uitgeschakeld in de Europa League. Bertrand Crasson nam met Dudelange afscheid van Europees voetbal met een gelijkspel op Qarabag.

In groep E had Lazio, met Silvio Proto in doel, had nog een waterkans op kwalificatie maar verloor met 2-0 bij het al uitgeschakelde Rennes. Cluj won het duel tegen groepswinnaar Celtic (2-0) en gaat wel door naar de 1/16de finales.

In groep A speelde het Luxemburgse Dudelange 1-1 gelijk bij Qarabag. Het team van coach Bertrand Crasson was wel al uitgeschakeld. APOEL Nicosia won tegen groepswinnaar Sevilla met 1-0 en bekert wel verder.

In groep B is Malmö groepswinnaar na een 0-1-zege bij FC Kopenhagen. Omdat Dynamo Kiev slechts gelijkspeelde tegen Lugano gaan ook de Denen naar de 1/16de finales.

In groep C is Basel groepswinnaar na een 2-0-zege tegen Trabzonspor. Ook Getafe, dat met 3-0 won van FC Krasnodar stoot door.

LASK Linz en groepswinnaar Sporting Lissabon waren in groep D al zeker van de kwalificatie. De Oostenrijkers, door Club Brugge uit de Champions League gehouden, wonnen wel het onderling duel (3-0). PSV speelde thuis 1-1 gelijk tegen Rosenborg, dan nog geen punt had gesprokkeld.