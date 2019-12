Sandra (40) en Stephen (27) al dagen spoorloos, dochters ongerust: “Ze is normaal niet zo”

Op zaterdag 7 december 2019 was er voor de laatste keer contact met de 40-jarige Sandra Paermentier en de 27-jarige Stephen Clement. Op dat ogenblik bevonden ze zich tussen Hoei en Andenne. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hen. De dochters van Parmentier maken zich zorgen: “Ik ben bang dat haar iets is overkomen”, zegt een van hen.

Rond 22 uur werd het koppel voor het laatst gezien, in een café in het centrum van het Luikse Hoei. Ze zouden er vertrokken zijn met hun wagen, een Volkswagen Bora-blauw. Volgens dochter Nancy Paermentier had haar moeder dat weekend wel even nog contact met haar andere dochter, Mathilde. “Ze had haar gebeld om te zeggen dat ze een kaarsje zou branden op het graf van Stephens grootvader. Op die begraafplaats was die kaars er inderdaad, maar sindsdien hebben we geen nieuws meer gehad”, klinkt het.

Wat de dochters zorgen baart, is dat Sandra medicatie nodig heeft voor haar diabetes. Ook verontrustend: de gsm’s van zowel Stephen als Sandra lagen nog in het appartement van Stephen. “Ze is normaal gezien niet zo”, zegt dochter Elisa daarover. “Ze stuurt ons altijd een bericht om te zeggen wanneer ze vertrekt en wanneer ze terugkomt.”