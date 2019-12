Nacer Chadli heeft geen spijt van zijn keuze voor Anderlecht: “Zelfs in Play-off 2 zou ik gemotiveerd zijn”

When things turn out badly, call Chadli. Als Nacer Chadli (30) met een camionette zou rijden, kan deze slogan op de zijkant prijken. Anderlecht zit in de penarie, maar wellicht recupereert het straks zijn topscorer. Chadli behoedde het piepjonge paars-wit met zeven goals en vier assists al vaak voor nog meer onheil en wil dat zondag ook doen tegen zijn jeugdclub Standard. “Ik wil wel eens zien waar dit jong team over twee à drie jaar tijd staat. Het potentieel is enorm.”

Jürgen Geril