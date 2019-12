Mysterie rond “skelet met kleren” in septische put: “In zo’n omstandigheden kan een lijk veel sneller ontbinden”

Berchem -

Op een werf in het Antwerpse Berchem is gisteren een lichaam aangetroffen in een septische put. Het lichaam bevindt zich in verregaande staat van ontbinding, en het is nog onduidelijk om wie het gaat. Het was een arbeider van een afbraakfirma die het “skelet met kleren aan” vond. Op de plaats waar het stoffelijk overschot lag, stonden twee rijhuizen die momenteel worden afgebroken om plaats te maken voor appartementen.