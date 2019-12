Lode Vereeck verontschuldigt zich (een beetje) na ongepast gedrag: “Ik begrijp dat het hen zwaar op de lever lag”

Hasselt / Diepenbeek - Professor en politicus Lode Vereeck heeft met een uitgebreid bericht afscheid genomen van zijn studenten aan de Universiteit Hasselt. Hij werd daar ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag. Onterecht, vindt hij zelf, maar “ik wil me verontschuldigen bij de melders. Ik begrijp dat één en ander hen zwaar op de lever lag.” Al geeft hij hen in hetzelfde bericht ook enkele sneren.

Even terug naar oktober vorig jaar. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, waar Lode Vereeck lijsttrekker zou zijn voor Open VLD, maakte de Universiteit Hasselt vier klachten van vrouwelijke (doctoraats)studenten en een medewerkster over aan het parket van Limburg. Vereeck zou zich als professor te vrijpostig gedragen op sociale media en in berichtjes op Whatsapp.

Het parket van Limburg seponeerde de zaak in maart van dit jaar wegens “onvoldoende concrete aanwijzingen van strafbare feiten”, maar door zijn deontologische fouten besliste de UHasselt om Vereeck te ontslaan. “Een ernstige inbreuk op de deontologie en de waardigheid van het ambt van professor, in het bijzonder de professionele relatie die een professor met studenten moet onderhouden”, zo formuleerde de universiteit het.

Met een uitgebreid bericht op Facebook neemt Lode Vereeck nu afscheid van zijn studenten. En daarbij verontschuldigt hij zich ook voor wat er gebeurd is. “Helaas is het een afscheid in mineur”, schrijft hij. “Ik wil mij oprecht verontschuldigen bij elke (oud-)student die ik ooit op de tenen of op het hart zou hebben getrapt door één van mijn uitspraken of berichten.”

“Ik wil mij ook bij de 4 melders verontschuldigen”, schrijft hij nog. “Ik begrijp dat één en ander hen zwaar op de lever lag. Dat aanvaard en respecteer ik. Ik hoop dat zij begrijpen dat ik nooit slechte bedoelingen had. Wat ik echter niet aanvaard, is de manier waarop de universiteit hun verklaringen misbruikt.”

Hij blijft benadrukken dat hij het ontslag onterecht vindt, onder meer omdat het parket hem vrijpleit en de berichten geen expliciete taal bevatten. En hij gaat uitgebreid in op de vier meldingen met telkens zijn kant van het verhaal. “Ik herinner me niet dat ik over haar trui gewreven zou hebben”, zegt hij. En: “Melder 2 blijft mij een raadsel, wij hadden mijns inziens een fijne band.”

Vereeck heeft wel nog een procedure lopen bij de Raad van State om het ontslag aan te vechten. “Er is een karaktermoord en broodroof gepleegd”, zegt hij daarover. “Deze schade treft niet alleen mij, maar ook mijn gezin, familie en vrienden. Ik wil mij ook bij hen verontschuldigen.”