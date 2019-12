Vertrekt Dieumerci Mbokani deze winter bij Antwerp? “Als er een niet te weigeren bod komt, gaan we praten”

Relaxed, bijzonder goedlachs, openhartig: het was weer een tijdje wachten op een interview met Dieu­merci Mbokani, maar het was het waard. De 34-jarige topschutter van Antwerp praat over zijn blakende vorm, zijn leeftijd en lichaam, zijn zoontjes, zijn band met D’Onofrio en Lamkel Zé, Anderlecht en – sorry, even slikken voor de supporters – een eventueel vertrek in januari.