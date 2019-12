Lege winkelpanden in een winkelstraat vol lichtjes: het past niet in het plaatje van eindejaar. De Verenigde Handelaars van Halle bedachten een oplossing. Ze laten Jean Deras de etalages beschilderen met vrolijke kersttaferelen.

“Iedereen doet zijn best om zijn winkel mooi te maken tijdens de eindejaarsperiode”, zeggen de lokale handelaars. “Traditiegetrouw is er dan veel volk op de been in de winkelstraten ...