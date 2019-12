Onze Anderlecht-watcher over opmerkelijke open brief: “Geen mea culpa maar het gaat toch in die richting”

“Dit seizoen en volgend seizoen spreekt Anderlecht niet meer over de titel. Pas in 2022 is kampioen worden weer het grote doel.” Die boodschap schreef het RSCA-bestuur gisteren op de clubwebsite. Na de desastreuze resultaten en met vier topmatchen voor de boeg moest er druk van de ketel genomen worden. Er wordt eindelijk gesproken van “een overgangsjaar”. Analyse van een opmerkelijke open brief.