Herk-de-Stad / Sint-Truiden -

In de Houwijkerstraat in Herk-de-Stad zijn woensdagochtend 22 katten en 6 honden in beslag genomen. Volgens Philip Zurinck, directeur van het dierenasiel van Sint-Truiden, werden de dieren getroffen in een erbarmelijke leefomgeving.