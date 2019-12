AA Gent tegen AS Roma, Club Brugge tegen Man United? Dit zijn de potten van de Europa League-loting

In de Europa League moet Club Brugge vrezen voor een zware loting, komende maandag. Het is geen reekshoofd, omdat het niet als een van de vier beste derdes uit de Champions League komt. Blauw-zwart kan zo verschillende (sub)topclubs tegenkomen in de 1/16ste finales.

Enkele voorbeelden, allemaal uit pot 1 dus: Ajax, Sevilla, Manchester United, Inter en RB Salzburg, dat de voorbije maanden indruk maakte in Europa en Club vorig seizoen al uitschakelde in de 1/16de finales.

AA Gent kan het in theorie een stuk beter treffen. Als groepswinnaar in de Europa League en dus reekshoofd ontloopt het al die grote ploegen. Al zijn pakweg Shakhtar Donetsk, AS Roma en Leverkusen natuurlijk ook pittige potentiële tegenstanders. Wolverhampton, met donderdagavond een scorende Leander Dendoncker, is ook een optie. Het extra voordeel dat Gent heeft, is dat het op 20 februari eerst op verplaatsing speelt en het een week later desnoods thuis kan afmaken. Club opent in eigen huis. Beide Belgische clubs kunnen niet tegen elkaar uitkomen.

Pot 1 (reekshoofden): AA Gent, RB Salzburg, Ajax, Manchester United, Arsenal, Inter, Benfica, Sevilla, Celtic, Espanyol, Malmö, FC Basel, LASK Linz, FC Porto, Basaksehir, Braga

Pot 2 (niet-reekshoofden): Club Brugge, Shakhtar Donetsk, Olympiacos, Leverkusen, APOEL Nicosia, Sporting Lissabon, Getafe, Frankfurt, FC Kopenhagen, Cluj, Ludogorets, Glasgow Rangers, AS Roma, Wolverhampton, AZ, Wolfsburg

Nu punten voor de coëfficiënt scoren

Club Brugge en Gent strijden om de Europese eer. Foto: Photo News

Met twee teams die Europees overwinteren in de Europa League kent ons land zeker geen uitzonderlijk jaar. Het is het verlengstuk van een groepsfase die eveneens niet exceptioneel was. Vier van de vijf Belgische teams werkten in de herfst een groepsfase af in de Champions League of de Europa League. Enkel Antwerp sneuvelde in de voorrondes, al had het dat tegen AZ vooral aan zichzelf te danken. Het maximum van vijf ploegen in de poulefase viel in het verleden nog maar één keer voor: in het seizoen 2016-2017 zaten er vier Belgische teams in de groepsfase van de Europa League en eentje in de Champions League.

Ook twee Belgische teams richting de Europese lente is zeker geen uitzondering. In de vorige vijf seizoenen waren er enkel in 2017-2018 na de winterstop minder dan twee Belgische vertegenwoordigers op het Europese toneel. In een absoluut horrorseizoen werden alle teams toen zelfs in de groepsfase uitgeschakeld. Vorig seizoen zaten er met Club en Genk eveneens twee Belgische ploegen in de zestiende finales, die toen meteen het eindstation bleken. Genk ging eruit tegen het verrassende Slavia Praag, Club werd van de mat geblazen tegen Salzburg. Het seizoen 2016-2017 was het beste in jaren met drie vertegenwoordigers (Anderlecht, Genk en Gent) in de zestiende finales en zelfs twee kwartfinalisten. In de seizoenen 2014-2015 (Club Brugge en Anderlecht) en 2015-2016 (Gent in Champions League en Anderlecht in Europa League) waren er na Nieuwjaar telkens twee vertegenwoordigers.

Voor de landenranking van de UEFA die gebaseerd is op de clubcoëfficiënten, levert de kwalificatie voor de zestiende finales niets op. Club en Gent doen er dus best aan na de winterstop nog wat punten te sprokkelen. Momenteel staat de teller voor ons land op 7.200 punten, goed genoeg om de achtste plaats te behouden, maar eerste achtervolger Nederland is intussen wel genaderd tot op 0.700.

Spelers van AA Gent gaan (nog) niet voor droomaffiche

Meteen na het laatste fluitsignaal keken heel wat Gentse spelers naar de resultaten in de andere groepen en ging het meteen over de loting. “Eigenlijk willen we gewoon zo ver mogelijk doorstoten, daarom hopen we nu nog even een echte klepper te ontlopen”, vertolkte Roman Bezus de mening van heel wat spelers.

AS Roma was dan weer de favoriete tegenstander van Nana Asare, die alleen stond met die mening. “Maar Sporting Lissabon zou ook wel mooi zijn. Nee, Getafe spreekt me niet aan.”

Voor Laurent Depoitre gloort er een mogelijke ontmoeting met Nuno Espírito Santo, zijn voormalige coach bij FC Porto die nu bij Wolverhampton Wanderers actief is. “Glasgow Rangers is ook nog een optie. Dat zou nog leuker zijn. Een heerlijke pot voetbal in die typische Britse sfeer, dat is altijd mooi!”(ssg)