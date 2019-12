Boris Johnson heeft gegokt en gewonnen

Volgens de exitpolls haalt de Conservatieve Partij een werkbare meerderheid in het Lagerhuis. De partij van Boris Johnson haalt 368 zetels, Labour blijft steken op 191. Het ziet ernaar uit dat Boris Johnson vlot werk kan maken van de Brexit die hij zo graag wil rondkrijgen.

Boris Johnson had zijn Jack Russell – roepnaam: Dilyn – meegebracht toen hij ’s ochtends vroeg in Westminster zijn stem ging uitbrengen. Zijn geadopteerde asielpuppy kussen voor het oog van de camera’s: het kon maar helpen om die paar stemmen extra te ronselen. Zijn rivaal Jeremy Corbyn deed het even later in Noord-Londen, met zijn duim hoog in de lucht, maar met een weinig zegezekere blik.

Johnson hoopte dat de kiezers de eindeloze soap ook beu waren en daarom zijn Conservatieve Partij aan een werkbare meerderheid zouden helpen waardoor de deal die hij met de EU had gesloten, eindelijk goedgekeurd kan worden. Als volleerd volksmenner moest hij de klus kunnen klaren. De belangrijkste slogan waarmee hij het land de voorbije weken afreisde, was niet toevallig ‘Get Brexit done’.

Klap voor Labour

Deze verkiezingen werden verkocht als de belangrijkste in een generatie, misschien wel de belangrijkste in een mensenleven. “Die inschatting was ingegeven door de vaststelling dat het Britse politieke systeem in een zware impasse zit, met minderheidsregeringen met gedoogsteun, en door de hoop dat die impasse zou worden doorbroken”, zegt Lieven Buysse, professor Britse cultuur aan de KU Leuven.

De exitpolls die de grote tv-zenders om 23 uur – bij het sluiten van de stembureaus – toonden, wijzen erop dat Johnson krijgt wat hij hoopte. Volgens die polls haalt de Conservatieve Partij 368 zetels. Dat zou de grootste overwinning zijn sinds Margaret Thatcher. Daarmee heeft Johnson een werkbare meerderheid in het Lagerhuis van 650 zetels. Omdat de Noord-Ieren van Sinn Fein hun zetels nooit opnemen, zijn zelfs 320 zetels genoeg voor een meerderheid.

Deze uitslag is een klap voor Labour. Dat de partij niet kon profiteren van de Brexit-moeheid is in de eerste plaats de schuld van Jeremy Corbyn. Die is er nooit in geslaagd een helder alternatief voor de Brexit te formuleren. De Liberaal-Democraten hadden dat wel, maar hun voorstel – de Brexit gewoon herroepen – was zo radicaal dat het zelfs de Remainers deed twijfelen.

Wat betreft het einde aan de Brexit-saga moet Buysse teleurstellen. “In het beste geval kunnen de Britten op 31 januari uit de Europese Unie stappen, zoals Johnson beloofde. Maar dat is dan alleen in naam. Want het echte werk moet nog beginnen: nieuwe onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU, over hun toekomstige handelsrelatie.”