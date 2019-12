CLUBNIEUWS. Lepoint en Selemani ontbreken bij Kortrijk, Antwerp ontbindt contract van Ghandri

KV Kortrijk geeft vanavond Moeskroen partij. De Kerels bengelen op een dertiende plaats en willen de afstand met rode lantaarn Cercle Brugge vergroten.

KORTRIJK. Lepoint en Selemani ontbreken

Lepoint en Selemani ontbreken tegen Moeskroen. Lepoint heeft een verrekking in de hamstrings en moet rusten. Selemani gaat onder de scan om te kijken hoe het scheurtje in zijn lies evolueert. Van Der Bruggen is opnieuw fit na zijn nekletsel. Hij zal wel niet starten, want het duo Azouni-De Sart doet het goed. Lepoint verdwijnt logischerwijs uit het elftal. Zijn plaats wordt waarschijnlijk ingenomen door Kage. Ocansey speelt weer op rechts.

Yves Vanderhaeghe beseft dat het niet simpel zal worden tegen de negende. “Het is een sterk elftal. Perica? Een opportunist die aanvoelt waar hij moet staan. Vorig weekend maakt hij die twee ballen heel goed af. Maar Moeskroen is niet enkel Perica. Het is een sterk collectief geheel.”

De heenmatch tegen Moeskroen was voor Kortrijk de slechtste van het seizoen. “Dat klopt. We speelden twintig goede minuten, maar schoten wel op de paal en deklat. Dit seizoen is het vaak het verhaal van net niet. Maar la réussite, dat is niet enkel geluk, je dwingt het ook af met mentaliteit. Vorige week vormde een keerpunt. Ik zie weer geloof in mijn groep. De afwerking van vandaag op training, zag ik dit jaar nog niet. In december hebben we nog veel te winnen. De matchen lijken haalbare kaarten, maar we moeten het nog verwezenlijken. Op die manier kunnen we 2020 hopelijk met een goed gevoel afsluiten. Moeskroen is de eerste stap.”(gco)

ANTWERP. Contract Ghandri ontbonden

Nader Ghandri (24) is op weg naar een nieuwe club. Als alles volgens plan verloopt, tekent de hij voor 2,5 jaar bij KVC Westerlo. Afgelopen zomer mocht de 1m96 grote middenvelder/verdediger al vertrekken bij Antwerp, maar toen vond hij geen oplossing. Er zat uiteindelijk niets anders op dan een half seizoen met de B-kern mee te trainen. Ondertussen zit de procedure om zijn contract bij Antwerp te ontbinden in een afrondende fase.

Steven Defour traint na zijn hamstring- en kuitblessure alweer een kleine twee weken mee bij Antwerp en ondervindt geen last meer. “Hij is opnieuw inzetbaar”, sprak coach Laszlo Bölöni gisteren. Of we de ex-Rode Duivel morgen ook aan het werk zien tegen Eupen, moet nog blijken. “Voor een volledige match is het sowieso te vroeg en net dat is iets waarvan ik niet houd. Ofwel ben je capabel om een hele wedstrijd te spelen, ofwel niet. We zullen geduldig moeten zijn met Steven, want hij staat te popelen om zijn comeback te maken.”

De 31-jarige middenvelder debuteerde met 60 minuten tegen Anderlecht. In zijn tweede match voor Antwerp stond hij al 86 minuten tussen de lijnen, wat naar eigen zeggen te veel was. “Daarna kampte ik met een hielprobleem. Vanaf toen is de miserie begonnen.”

Defour zullen we in 2019 dus nog in actie zien, Koji Miyoshi niet. De Japanse international viel twee weken geleden uit met een enkelverstuiking en zou tien tot veertien dagen aan de kant staan, maar ondertussen traint de tengere spelmaker nog steeds niet met de groep.(dige)

ZULTE WAREGEM. Deschacht out tot na winterstop

Olivier Deschacht zal nog even moeten gemist worden. De centrale verdediger is out tot na de winterstop. Deschacht liep tijdens de partij tegen Eupen een schouderluxatie op. Het goede nieuws is dat de 38-jarige veteraan geen ingreep moet ondergaan, maar hij moet wel een intensieve revalidatie afwerken. De club hoopt zijn leider in de verdediging klaar te stomen voor de eerste match in 2020 op zondag 19 januari thuis tegen Racing Genk.(jcs)

CERCLE BRUGGE. Hassen vervangt Hubert

De Belder, Saadi en Omolo blijven out. Gory is weer fit na een paar dagen rust. Ook Dabila is inzetbaar. Hubert kan weer trainen, maar de match komt te vroeg. Nieuwkomer Mouez Hassen zal hem vervangen en meteen zijn debuut maken voor Cercle. De Frans-Tunesische doelman kwam in oktober als vervanger van Badiashile naar Cercle. Op oefenstage in Malta (4-11 januari) speelt Cercle tegen Augsburg. (kv)

WAASLAND-BEVEREN. Agyepong wellicht in selectie

Thomas Agyepong trainde deze week mee met de groep en zit meer dan waarschijnlijk in de selectie voor de match tegen RC Genk van komend weekend. De Finse verdediger Valtteri Moren traint nog altijd individueel, maar sluit in principe volgende week weer aan bij de groep. Trainer Arnauld Mercier organiseerde eerder deze week een teambuilding. Zo ging de spelersgroep woensdag bowlen. (whb)

KV MECHELEN. Engvall ondergaat echo

KV Mechelen moet het zondag tegen Club Brugge mogelijk opnieuw zonder Gustav Engvall doen. De Zweedse aanvaller kampt met last aan de adductoren en bleef gisteren voor de tweede dag op rij aan de kant op training. Vandaag wordt er een echo genomen om te kijken wat er aan de hand is. Beter nieuws kwam er van Thibaut Peyre en Dante Vanzeir. Zij trainden allebei opnieuw voluit mee met de groep. (thst)

STVV. Ook Wagner gaat niet in beroep

De zeven dagen om in beroep te gaan tegen het vonnis van de Geschillencommissie zijn verstreken. Ook bondsprocureur Wagner legt zich dus bij het vonnis neer, de uitslag van STVV-Genk wordt vastgelegd op 3-3. Dat betekent ook dat beide clubs tijdens één thuismatch een gedeelte van het stadion moeten afsluiten. Op 18 januari 2020 wordt bij STVV-Kortrijk de Noordtribune gesloten. RC Genk moet de staantribune sluiten tegen Charleroi. (mg)