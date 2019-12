Angela (69) verkoopt haar laatste pecorino op Winterfeesten: “Ik heb hier even veel vrienden als thuis op Sicilië”

Altijd op dezelfde plek. ­Altijd dezelfde producten. Zoals glühwein en het reuzen­rad is ook Angela Piazza (69) op de Winterfeesten een certitude. “Maar dit is mijn afscheid”, zegt ze. “Het draait hier te veel om eten en drinken, en te weinig om dingen te kopen voor thuis.” En ze wil eindelijk weer kerst vieren met de kleinkinderen, dat ook.

De Gentse Winterfeesten hebben van die ankerpunten. We willen allemaal nieuwigheden, maar we houden even veel van de blijvers. Het kraampje van Angela Piazza (69) en haar echtgenoot Salvo is er zo eentje ...