Donald Trump jr. schiet bedreigd argalischaap

Donald Trump jr., de oudste zoon van de Amerikaanse president, heeft zich onpopulair gemaakt bij dierenvrienden. Niet voor het eerst overigens. Deze keer heeft hij in een afgelegen gebied in Mongolië een argalischaap neergeschoten. Het grootste schaap ter wereld, bekend om zijn enorme hoorns, is een bedreigde soort en het nationale symbool van Mongolië. De regering van het Aziatische land heeft de presidentszoon, die het dier afgelopen zomer schoot, wel een retroactieve jachtvergunning gegeven. Mongolië, dat geprangd zit tussen Rusland en China, is erg afhankelijk van Amerikaanse steun.

Het is niet de eerste keer dat Donald jr. kritiek krijgt voor zijn jachtpraktijken. Hij poseerde eerder – vaak samen met zijn broer Eric – met een versgeschoten luipaard, met een waterbuffel, een krokodil en een afgesneden olifantenstaart. (jvr)