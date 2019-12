Spotify krijgt eigen Netflix-serie

Net zoals het ontstaansverhaal van Facebook verteld werd in de film The Social Network, krijgt ook muziekstreamingdienst Spotify binnenkort wat aandacht op het scherm. Netflix is namelijk bezig met een serie gebaseerd op het boek Spotify Untold. De serie zal de ontstaansgeschiedenis van de muziekdienst tonen en focussen op de manier waarop mensen naar muziek luisteren en hoe die de laatste tien jaar veranderd is. Bij Netflix zijn ze enthousiast, maar zijn er ook bezorgdheden. Er zijn namelijk heel wat moeilijkheden bij het verfilmen van het verhaal van een technologiebedrijf, klinkt het. Spotify evolueert nog steeds en tegen dat de serie verschijnt, kan het bedrijf er al heel anders uitzien. (sgg)