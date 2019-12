Poolse moeder (38) van vondeling Arthur dan toch voor strafrechter

Een poetsvrouw trof op dinsdag 5 maart een pasgeboren baby aan in de inkomhal van een flatgebouw. Het jongetje was daar ’s ochtends achtergelaten, in een papieren zak gestopt en in een deken gewikkeld. Na zes dagen kon de Antwerpse politie de moeder identificeren: een moeder van Poolse afkomst, die al twee kinderen had. Volgens haar advocaat maakte de poetsvrouw een problematische periode in haar privéleven mee.

De vrouw is gisteren door de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling naar de strafrechter verwezen. Ze zal moeten terechtstaan voor kinderverlating. Ze riskeert tot drie jaar cel.

Vondelingenschuif

In eerste instantie had de Antwerpse raadkamer haar opschorting verleend, waardoor ze niet voor de rechter zou moeten verschijnen. Maar het parket tekende daar beroep tegen aan. Dat is opmerkelijk: in het verleden toonde het parket vooral mededogen met moeders die hun kind bijvoorbeeld in de vondelingenschuif achterlieten. De dossiers werden meestal geseponeerd. Een moeder die in 2012 baby Noel in de schuif achterliet en later op haar stappen terugkeerde, werd niet voor de rechter gebracht.

“Het strafonderzoek spitst zich in eerste instantie toe op de identificatie van de moeder”, klonk het in 2012. “Of de moeder vervolgd wordt, zal geval per geval bekeken worden.”

“In dit specifieke dossier is het kind niet achtergelaten in de vondelingenschuif”, zegt het parket vandaag. De vrouw kende de schuif naar eigen zeggen niet. “Daarnaast heeft de vrouw mogelijkheden gehad om een oplossing te zoeken voor het kind, en ze heeft die niet gebruikt. Bij de vondelingenschuif heb je de garantie dat het kind binnen enkele minuten wordt opgevangen. Hier is dat niet zo.” De baby lag er minstens drie uur.(cel,nba)