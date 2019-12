Charles Michel moet vol aan de bak op zijn eerste Europese top als voorzitter van de Europese Raad. Hij moet de 28 lidstaten op één lijn krijgen voor de ambitieuze Green Deal, en ondertussen een akkoord op poten zetten over hoe de EU de komende jaren haar geld wil spenderen. Gemakkelijk wordt dat niet. De valkuilen zitten overal. “Europa is België in het kwadraat.”