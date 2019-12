Onduidelijkheid over vuurwerkverbod

Mag je tijdens de jaarwisseling vuurwerk afschieten of niet? In mei werd het algemeen vuurwerkverbod door het Vlaams Parlement goedgekeurd, maar verschillende gemeenten laten het toch toe in de nieuwjaarsnacht. Volgens de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten zullen de gemeenten in de toekomst ook strenger omgaan met het vuurwerkverbod. “Wij krijgen van verschillende burgemeesters te horen dat er onvoldoende tijd was om het decreet op te nemen in het politiereglement. Maar dat zal in de toekomst waarschijnlijk wel gebeuren.” Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) stuurde alle burgemeesters een brief om het vuurwerkverbod zo goed mogelijk op te volgen. “Wij hebben als beschaafde samenleving de verdomde plicht om het vermijdbare dierenleed ook effectief te vermijden”, schreef hij. (sgg)