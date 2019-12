LibDem-leider Jo Swinson verliest haar eigen zetel

Jo Swinson, de partijleider van de Liberal Democrats, is haar zetel kwijt in het Lagerhuis. Swinson verloor met amper 149 stemmen verschil van de SNP-kandidate Amy Callaghan.

De Liberal Democrats doen het lang niet zo goed als gedacht. De partij zou zowat 13 zetels halen in het Lagerhuis, een winst van amper één zitje. De LibDems was aanvankelijk een veel grotere winst voorspeld, dankzij hun duidelijke pro-Europese profiel.

Partijleidster Jo Swinson is het grootste slachtoffer van de tegenvallende cijfers. Zij verliest haar zetel in het Schotse Dunbartonshire East aan de kandidate van de Scottish Nationalist Party (SNP), Amy Callaghan. Het verschil bedraagt amper 149 stemmen. De SNP lijkt het erg goed te zullen doen in de verkiezingen: de Schotse nationalisten staan op 55 zetels, wat een winst met 20 zitjes zou betekenen.

In een korte verklaring feliciteerde Swinson haar tegenkandidate, maar was ze hard voor de Conservatieve partij, die met premier Boris Johnson en co. een absolute meerderheid zou halen in het parlement. “Deze resultaten zullen angst en ontzetting zaaien voor miljoenen mensen, terwijl zij naar hoop zoeken.”

Swinson zei later op de dag verdere verklaringen af te leggen, wellicht over haar toekomst aan het hoofd van de partij.