ISIS-zussen Fatima en Rahma B. tekenen verzet aan tegen veroordeling bij verstek

Fatima B. en Rahma B., de twee zussen en IS-vrouwen die onlangs door Turkije zijn teruggestuurd naar België en hier momenteel in de gevangenis zitten omdat ze eerder bij verstek werden veroordeeld tot vijf jaar cel, tekenen verzet aan tegen die veroordeling. Dat hebben hun advocaten, meesters Abderrahim Lahlali en Mohamed Ozdemir, aan Belga verklaard. De twee hadden nog tot maandag om eventueel verzet aan te tekenen, maar de verzetsakte zal vrijdag nog aan het federaal parket worden bezorgd.

De twee zussen werden tijdens hun afwezigheid in twee afzonderlijke dossiers bij verstek veroordeeld voor deelname aan activiteiten van een terreurgroep. “Zij hebben zonder de mogelijkheid op tegenspraak de maximumstraf gekregen”, zeggen Lahlali en Ozdemir. “Hun verhaal is alleen door derden verteld, ze willen nu de mogelijkheid om zelf hun verhaal te doen over onder meer hun vertrek uit en terugkeer naar België. Hoewel ze zich nog steeds in een traumatische toestand bevinden en terughoudend zijn voor een openbaar proces met alle media-aandacht die daarbij zal horen, willen ze toch hun versie van de feiten toelichten.”

LEES OOK. Teruggekeerde ISIS-zussen krijgen bijzonder veiligheidsregime in twee verschillende gevangenissen (+)

Volgens Lahlali en Ozdemir betekent het verzet aantekenen nog niet dat er sprake zal zijn van straffeloosheid. Of ze onschuldig zullen pleiten, is ook nog niet bekend. “Het is aan de rechtbank om een oordeel te vellen nadat onze cliënten hun recht op tegenspraak hebben gehad”, stellen de advocaten. “We zouden trouwens in afwachting van het proces kunnen vragen om hen voorwaardelijk in vrijheid te stellen, maar gaan dat niet doen.”

Na de betekening van de verzetsakte zal in principe meteen een datum worden bepaald waarop de zaak wordt ingeleid.

LEES OOK. Advocaat van teruggekeerde ISIS-vrouw zegt dat zijn cliënte “totaal gedesillusioneerd” is: “Dit is een frêle, uitgehongerde jongedame” (+)

Fatima B. verblijft sinds haar terugkeer in de gevangenis van Antwerpen, Rahma ligt nog steeds in de ziekenboeg van de gevangenis van Brugge en werd nog niet verhoord door de politie. “Daar was zij tot nu toe niet toe in staat, maar dat verhoor is nu wel aanstaande”, zeggen Lahlali en Ozdemir. “Wij hebben onze beide cliënten intussen al verschillende keren kunnen zien. Ze verkeerden de voorbije twee weken wel in een shocktoestand, begrijpelijk na de traumatische ervaringen die ze hebben gehad en hun plotse terugkeer.” Beide vrouwen zouden uiterlijke tekenen dragen van mishandelingen in de kampen waar ze verbleven. Hun advocaten vroegen eerder al psychologische begeleiding voor de twee.

Fatima werd wel al verhoord door de Antwerpse federale gerechtelijke politie en legde daarbij volgens haar advocaten uitgebreide verklaringen af over haar vertrek naar, verblijf in en vlucht uit Syrië. Er zouden haar voorlopig geen nieuwe feiten ten laste worden gelegd.