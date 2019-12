Honderdtal activisten betogen in UGent na lezing Jeff Hoeyberghs: “Willen dit niet zomaar laten passeren”

Gent - Een honderdtal activisten van vrouwenrechten organisatie Campagne Rosa betoogde vrijdag tegen Jeff Hoeyberghs, de plastisch chirurg die in een lezing aan de Gentse Universiteit bijzonder vrouwonvriendelijke uitspraken deed. “Dit is een duidelijk gebaar aan de rector.”

Campagne Rosa had op sociale media opgeroepen om vrijdag aan het UFO in Gent te betogen, vrijdagochtend. “Stop seksisme aan de UGent”, was hun boodschap. De organisatie wil “dit niet zomaar laten passeren”, zegt Maï Vermeulen van Campagne Rosa. “Dit is een duidelijk gebaar aan de rector: studentenclub KVHV uitsluiten is de enige stap. Vorig jaar is ook aan het licht gekomen dat ze dwepen met racisme. Genoeg is genoeg. De universiteit moet stoppen met dit seksisme te subsidiëren. We willen ons niet enkel hierop focussen dit is maar één uitdrukking van breder seksisme in de samenleving. We willen breder seksisme aan de unief aankaarten.” Ook de vakbonden zijn aanwezig.

In het UFO zit rector Rik Van de Walle op dit moment te vergaderen met het bestuurscollege. Daar wordt wellicht beslist of het bestuur het advies van de sociale raad zal volgen: namelijk de schorsing van de KVHV voor enkele maanden. De rector kwam naar buiten om de open brief van de actievoerders in ontvangst te nemen. Maar dat was voor de manifestanten niet voldoende. Ze baanden zich hardhandig een weg naar het lokaal waar het bestuurscollege vergadert. Ze scanderen: “Doe de deur open”.

Campagne Rosa organiseerde ook al een protest vóór de komst naar de UGent. Daar waren een dertigtal aanwezigen.

