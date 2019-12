Brullende leeuw, nachtmerrie en aardverschuiving: Britse kranten over de overwinning van Boris Johnson

De grote verkiezingsoverwinning van premier Boris Johnson staat uiteraard op de voorpagina’s van alle Britse kranten. Wel zijn er grote verschillen tussen de manier waarop naar die overwinning wordt gekeken.

The Times, de krant waarvoor Boris Johnson jarenlang columns schreef, heeft het om te beginnen over een aardverschuiving. ‘Aardverschuiving voor Johnson’, kopt de krant, die verwijst dat de grootste verkiezingsoverwinning voor de Conservatieven sinds Thatcher in 1987 in het verschiet ligt.

Ook voor The Daily Telegraph was Johnson jarenlang actief als columnist. En ook die krant heeft het over de ‘aardverschuiving’ die de Britse premier afgelopen nacht veroorzaakte. Al zoomt de krant ook iets meer in op Dilyn, de hond van Johnson.

De Daily Express steekt zijn blijdschap over de verkiezingsoverwinning van Johnson niet onder stoelen of banken. ‘Een overwinning voor Boris… maar ook voor de Brexit’, kopt de krant. En verder: ‘De Britse leeuw brult voor Boris en de Brexit. De wil van het volk zal eindelijk gerespecteerd worden.’

De vreugde is net zo groot bij Daily Mail. ‘Jubel! Boris op weg naar kolossale overwinning’, klinkt het daar.

Veel minder blijdschap was er gisteravond op de redactie van de linkse tabloid Daily Mirror. ‘Nightmare before Xmas’, een nachtmerrie vlak voor kerst. ‘Het slechtste resultaat voor Labour sinds 1935.’

De immer creatieve koppenmakers van The Sun zochten hun heil dan weer in een woordspeling. Letterlijk vertaald betekent The dog’s bollox ‘de testikels van de hond’, maar het is vooral slang voor ‘iets heel erg goeds’. De kop verwijst ook naar de slogan ‘Bollocks to Brexit’, een slogan uit het anti-Brexitkamp. De krant noemt de uitslag verder een ‘verpletterende overwinning voor BoJo’.

Kwaliteitskrant The Guardian houdt het uiteraard veel zakelijker. ‘Exitpolls voorspelen grote meerderheid voor Johnson’, klonk het daar vanmorgen vroeg. Intussen weten we dat die voorspelling ook waarheid geworden is.