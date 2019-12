Anderlecht-manager Michael Verschueren: “Het is niet omdat we een open brief schrijven, dat we ineens niet meer ambitieus zijn”

Anderlecht-manager Michael Verschueren heeft vrijdagochtend uitleg gegeven bij de open brief die zijn club donderdag verspreidde. Daarin vertelde paars-wit dat het drie jaar nodig zou hebben om weer mee te doen om de titel. “Maar het is niet omdat we een brief schrijven, dat we ineens niet meer ambitieus zijn”, zei Verschueren.

Het was donderdag een opvallende zet van Anderlecht. Paars-wit verspreidde via zijn website en sociale media een lange open brief aan de fans. Daarin werd in de eerste plaats geduld gepredikt, en gaf de sportieve inleiding aardig wat inzicht in de werkwijze van de club. “We merkten dat verschillende stakeholders, onder andere de fans, veel vragen hadden bij ons project”, legde manager Michael Verschueren de communicatie van de Belgische recordkampioen uit.

“Iedereen is het seizoen begonnen met hogere verwachtingen dan wat we tot nu toe hebben kunnen inlossen. Daarom wilden we onze visie op de lange termijn geven, om op die manier duidelijkheid te scheppen.”

Foto: Isosport

Anderlecht mikt dit seizoen nog steeds op Europees voetbal

De sportieve baas van Anderlecht wees ook - net zoals de club dat eerder al deed in hun open brief - naar de overname van de club als voornaamste oorzaak van de malaise. “We stellen bij veel clubs die van eigenaar veranderen vast dat dit een grote uitdaging op sportief vlak met zich meebrengt.” Inmiddels is het twee jaar geleden dat Marc Coucke de club overnam van Roger Vanden Stock.

“We blijven wel ambitieus”, benadrukte Verschueren, ondanks de passage “overgangsjaar? So be it” in de open brief. “Wij zijn en blijven een huis dat prijzen probeert te winnen. Het is niet omdat we een brief schrijven, dat we ineens niet meer ambitieus zijn. Dit jaar Europees voetbal halen is een doelstelling die nog altijd aangevinkt staat. We gaan proberen daar alles aan te doen, en verwachten de komende weken een prestatie neer te zetten tegen de grotere ploegen.”

