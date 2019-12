Wielerploegen rijden met Harelbeekse oortjes

“Natuurlijk zijn we apetrots wanneer de tv-zenders beelden van in de wagen capteren of wanneer de oortjes een cruciale rol spelen in een wedstrijd.” (Julo Verbrugghe, servicemanager bij GTV) Foto: Jobat.be

Harelbeke - Communicatietechnologie ontwikkelt zich ook in het wielerpeloton razendsnel. Ploegleiders volgen de koers op tv-schermen in hun wagen en staan in verbinding met de oortjes van hun renners. Sinds enkele jaren tuurt ook de kijker thuis via een dashboardcamera mee in de volgauto. Julo Verbrugghe (27) en zijn collega’s van GTV Telecom in Harelbeke faciliteren de telecommunicatie voor verschillende topteams. Voor de handelswetenschapper met een technische interesse en een wielerhart vallen alle puzzelstukjes op zijn plaats.

‘Museeuw rijdt telegeleid’

Wanneer we GTV bezoeken, staat op de parking een ploegwagen van het continentale team Sport Vlaanderen- Baloise. Wielerploegen zijn duidelijk kind aan huis in Harelbeke. “Dat specialisme was er lang voor mijn komst hier. Toen Johan Museeuw met onze oortjes rondreed, kopte de krant ‘Museeuw rijdt telegeleid’’, legt Julo uit. “Vandaag beschikt het volledige peloton over moderne communicatiemiddelen. Onze taak bestaat erin om teams de aangewezen oplossing aan te reiken. Een mooie uitdaging, aangezien de technologie razendsnel evolueert.”

Helemaal ingeburgerd

Julo en zijn collega’s zorgen voor een volledig pakket van communicatieoplossingen. “De interactie binnen een ploeg beperkt zich niet tot de directieven van de ploegleider richting zijn renners. Er is bijvoorbeeld ook nood aan heldere communicatielijnen met de stafleden in de bevoorradingszone, zodat iedereen zich optimaal positioneert”, gaat Julo verder.

“We zorgen er verder voor dat de teamwagen de koersradio in optimale kwaliteit ontvangt en installeren tv-toestellen om de wedstrijd live vanuit de auto te volgen. Onze technische medewerkers voorzien wifi aan boord en plaatsen indien gewenst dashboardcamera’s om de beelden van in de wagen door te sturen. Telecommunicatie is in het wielerpeloton dus echt helemaal ingeburgerd.”

Het oortje van Armstrong

De kwaliteit van die communicatiemiddelen kan je volgens Julo niet meer vergelijken met tien jaar geleden. “Het signaal is veel zuiverder en storingen zijn nagenoeg uitgesloten. Vroeger verliep de communicatie analoog, waardoor alle renners eenzelfde boodschap hoorden. Nu kan de ploegleider zijn instructies rechtstreeks naar één renner sturen. We werken met wielerploegen samen om nieuwe materialen en technologieën te testen. Dat gaat soms erg ver. Lance Armstrong vroeg bijvoorbeeld ooit om een oortje dat maximaal tachtig gram mocht wegen. Dan vergt dat toch heel wat zoek- en puzzelwerk.”

