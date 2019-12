Tragische fout van dierenarts: hond ingeslapen door vergissing

Groot verdriet bij een Amerikaans gezin uit Utah, nadat hun hond Ziggy is ingeslapen. Tragisch genoeg hebben zij daar niet zelf over beslist, maar wel een ander baasje van een andere hond met wie de dierenarts hen had verward.

Baasje Andrea Martinez trok naar de dierenarts toen haar teckel Ziggy plots ademhalingsproblemen kreeg en geen voedsel meer kon inslikken. Hij zou een operatie nodig hebben en die was duur, had de dierenarts gezegd. “Maar geld was geen issue”, zegt Andrea in lokale media. “Ziggy was onze baby, en de beste vriendin van mijn dochter.”

Na de operatie verwachtte het gezin 's avonds een telefoontje. Pas ’s nachts om 2.30 uur meldde de dierenarts hen dat Ziggy het niet gehaald had. “Ze zei het alsof ik het had moeten weten”, zegt Andrea daarover. Verslagen werd het baasje in wacht gezet en hoorde dan opnieuw de stem van de dierenarts: “Ze verontschuldigde zich en zei: Sorry dat dit is gebeurd. We waren in de war en hebben blijkbaar een ander baasje gebeld.”

Het andere baasje had toevallig ook een hond die Ziggy heet. Zij gaf toestemming om hond Ziggy te laten inslapen, schrijft Andrea op Facebook. “De operatie hield meer werk in dan verwacht en zou ook duurder zijn, dus besloten ze me middenin de operatie te bellen om te zien of ik ermee verder wou gaan, of mijn hond wou laten gaan. Maar ze belden niet mij, wel een ander baasje van wie ze dachten dat ik het was. Zij gaf toestemming om Ziggy te laten inslapen.”

De kans was sowieso klein dat Ziggy het zou halen, zelfs al zou de operatie doorgaan. Maar toch voelt het wrang voor Andrea. “Een vreemde heeft over het lot van mijn hond beslist. Ik wou dat ik kon zeggen dat we alles hadden geprobeerd wat we konden.” De dierenarts verontschuldigde zich en liet ook alle kosten vallen. Andrea kreeg een urne en een ornament met een afdruk van Ziggy’s poot.