Sultan van Oman is alweer vertrokken uit Leuven

Leuven - De 79-jarige sultan Qaboos uit Oman, die in het UZ Leuven een medische behandeling volgde, is alweer vertrokken. Dat is bevestigd aan onze redactie. Nochtans zou hij twee maanden in Leuven verblijven.

“De sultan is vrijdagochtend geëscorteerd naar de luchthaven van Zaventem”, bevestigt Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani (SP.A). “Hij heeft nog meegegeven dat hij de Leuvense gastvrijheid erg heeft geapprecieerd.” Verdere commentaar over zijn gezondheidstoestand wordt niet gegeven. Het is onduidelijk welke behandeling de sultan volgde in het UZ Leuven, al menen bronnen dat de sultan darmkanker heeft en terminaal is.

Zijn komst naar Leuven was vooral opmerkelijk omdat de man voor zijn entourage het volledige viersterrenhotel The Fourth had afgehuurd, tot eind januari volgend jaar. Er ontstond commotie onder Leuvenaars omdat de Sultan de autovrije Grote Markt gebruikte als privéparking voor hem en zijn delegatie. Om veiligheidsredenen voor het staatshoofd stond de stad toe dat er twee voertuigen mochten parkeren.

