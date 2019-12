Kansloos ten onder tegen Real Madrid en Napoli, maar toch doen Belgische clubs goede zaak in coëfficiëntenstrijd

Genk werd kansloos afgeschminkt door Napoli: 4-0. En Club Brugge liet tegen een B-ploeg van Real Madrid de kans liggen punten te pakken: 1-3. Maar toch hebben de Belgische ploegen deze week best een goede zaak gedaan in Europa.

België staat momenteel achtste op de UEFA-ranking, het klassement dat de Europese voetbalbond gebruikt om te bepalen hoeveel Europese tickets elk land krijgt en wie rechtstreeks naar de Champions League mag en wie niet. Door zijn top tien-positie is België al enkele jaren zeker van minstens één team op het lucratieve kampioenenbal.

Dat maakt de resultaten van de Belgische clubs belangrijk, maar ook relatief. Met de top vijf vergelijken is zo goed als onmogelijk - Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk verdeelden deze week alle Champions League-plekjes na Nieuwjaar onder elkaar en blijven uitlopen op de ranking. Maar daaronder bokst België in een heel andere gewichtsklasse. Eén waarin de zeges van AA Gent tegen Oleksandria en het puntje van Standard tegen Arsenal nog een lichtpuntje in de duisternis zijn.

Foto: EPA-EFE

Nummers zeven en elf op de UEFA-ranking Rusland en Turkije verzamelden deze week immers elk één schamele zege… en drie nederlagen. Zo goed deden nummers negen en tien Nederland en Oekraïne het zelfs niet: niets dan nederlagen, met één enkel gelijkspelletje elk als beste resultaat. Met dank aan AA Gent, dat de Oekraïners van Oleksandria klopte. Onze week was maar zozo, die van de concurrentie een regelrecht fiasco. Koning in het land der blinden.

Mislukking Ajax goed nieuws voor België

Voor België is het vooral goed nieuws dat de Nederlandse clubs door de mand vielen. Onze Noorderburen hebben zich dankzij de sterke prestaties van Ajax ontpopt tot onze voornaamste concurrent in Europa. Ze zijn momenteel aan een stevige opmars bezig op de UEFA-ranking. “België is de volgende prooi van Nederland”, klonk het vorige maand nog in voetbalmagazine VI.

Foto: Photo News

Alleen: afgelopen week verloor Ajax thuis van Valencia, kreeg AZ een 4-0 om de oren van Manchester United, ging Feyenoord de boot in bij Porto en kon PSV thuis niet winnen van Rosenborg. Doordat Ajax er niet in slaagde zich te kwalificeren voor de achtste finales van de Champions League, misloopt Nederland zo bonuspunten die hen bijna op gelijke hoogte met België hadden kunnen brengen.

Bovendien kan België nog goede zaakjes doen na Nieuwjaar als Club Brugge en AA Gent resultaten neerzetten in de zestiende finales. Voornaamste concurrenten om een top tien-notering Oekraïne (1), Turkije (1) en Rusland (0) houden allemaal immers slechts één of zelfs helemaal geen ploeg meer over in Europa. Enkel Nederland, dat voor het eerst in drie jaar nog eens twee clubs overhoudt in deze fase, heeft met Ajax en AZ ook nog twee ijzers in het vuur.

UEFA-ranking per land (seizoen 2015/2016 tem 2019/2020):

1. Spanje 97.712

2. Engeland 86.462

3. Duitsland 68.498

4. Italië 66.510

5. Frankrijk 56.082

6. Portugal 48.849

7. Rusland 45.549

8. België 37.500

9. Nederland 35.150

10. Oekraïne 33.500

11. Turkije 32.800

12. Oostenrijk 32.125

13. Denemarken 27.500

14. Tsjechië 27.300

15. Cyprus 26.750