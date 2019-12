Belg (34) betrapt met 44 kg cannabis, echtgenote laat hem niet vallen: “De kindjes stellen zich vragen waar hun papa blijft”

Dendermonde - Een 34-jarige Belg, papa van drie kleine kindjes, is woensdag in het Franse Tours veroordeeld tot 2 jaar cel. De man, die vanuit Spanje terugkeerde naar België, werd maandag tegengehouden aan een péage op de A10, met 44,5 kilo cannabis verstopt onder de achterbank. Van de twee jaar cel zijn 18 maanden met uitstel. “Als hij na zijn straf terug thuiskomt, zal mijn deur voor hem openstaan. Hij deed het namelijk om mijn kapotte auto te kunnen herstellen”, zegt de moeder van zijn kinderen.

De man uit Dendermonde, een glazenwasser, en papa van drie kinderen had thuis gezegd dat hij een paar dagen erop uit zou trekken. “Om te gaan vissen. Maar hij liet niks meer van zich horen en toen kreeg ik telefoon van de Franse gendarmes”, vertelt zijn echtgenote.

Die hadden I.V. tegengehouden op de A10, in de VW transporter vond een speurhond in totaal 44,5 kilo cannabis terug, verdeeld over 88 zakjes, verstopt in de camionette. I. verscheen deze week al voor de rechter. Hij verklaarde dat een dealer hem 500 euro en een vliegticket naar Madrid had aangeboden om een auto op te halen die “drie of vier” kilo cannabis zou bevatten. En de kans dat je gepakt wordt is kleiner dan 5 procent, zou de dealer nog verteld hebben

Het liep dus anders. De man kreeg twee jaar cel waarvan achttien maanden met uitstel en zal minstens voor zes maanden de gevangenis in moeten. Hij krijgt ook een rijverbod van één jaar en mag na zijn straf Frankrijk niet meer in.

Drugsverslaving

“Mijn man is een goede man. Hij is goed voor onze kinderen en voor mij”, getuigt zijn vrouw. “Maar hij heeft een zwak karakter en een drugsverslaving. Zijn dealer zal hem omgepraat hebben om die trafiek te doen, vrees ik”.

“Hijzelf wil af van de drugs en liet zich in september nog opnemen in een kliniek, maar dat lukte niet helemaal. Wij hebben het ook niet breed. Mijn man is glazenwasser, ik doe thuishulp en we hebben drie kindjes. We moeten elke euro twee keer omdraaien voor we hem uitgeven, of we halen het eind van de maand niet. Door de drugsverslaving van mijn man is het financieel al helemaal onhoudbaar geworden”.

“Vorige maand had mijn man nog een ongeval met mijn auto. Hij was niet onder invloed, maar voelde zich heel schuldig en waardeloos. De kosten aan de auto waren 500 euro. Ik vermoed dus dat hij die smokkel gedaan heeft om mijn auto te laten repareren. Want hij had me nog gezegd dat hij ervoor zou zorgen dat ie gemaakt raakte”.

“Ik heb mijn man sinds zijn arrestatie nog niet kunnen spreken. De kindjes stellen zich vragen waar papa blijft. Het is heel moeilijk nu. Maar als hij binnen een half jaar vrijkomt, zal mijn deur voor hem openstaan. Ik laat hem niet vallen, ondanks deze misstap. Ik hoop dat ik hem snel kan bezoeken in de gevangenis”, zegt de vrouw nog.