Jonge cocaïnedealers uit Lauwe en Marke aangehouden na negen huiszoekingen

Menen / Kortrijk - Twee twintigers uit Lauwe en Marke zitten al twee weken in de cel in kader van een groot drugsdossier. De twee worden verdacht van het dealen van cocaïne. Bij negen huiszoekingen vond de politie bijna een kilogram cocaïne gevonden en voor tienduizenden euro’s luxekledij.

Jassen, schoenen en polo’s van Louis Vuitton, Philipp Plein, Louboutin, Hermès, Gucci, Moncler, ParaJumper en een Rolex met een winkelwaarde van 38.750 euro. Hoewel de verdachten van 22 en 23 jaar uit Lauwe en Marke werkloos waren, hielden ze grote sier. Na een intensief maandenlang onderzoek kon de recherche van de politiezone Vlas hen in het weekend van 30 november samen met drie anderen arresteren. Dat gebeurde bij negen huiszoekingen in Kortrijk, Marke, Harelbeke, Lauwe, Gullegem en het Antwerpse Wommelgem, de voormalige woonplaats van een van de verdachten.

Foto: gsd

Het was ook in Antwerpen dat de twintigers hun drugs haalden. Via de haven kwam de cocaïne in de regio van Kortrijk terecht. Wellicht waren ze al een poos aan de slag, want in de woningen van de werkloze mannen vond de politie een kamer vol luxekledij en 48.000 euro cash. Er lag ook 843 gram cocaïne, goed voor een straatwaarde van 45.000 euro. De recherche trof daarnaast een revolver met kogels aan en materiaal om de cocaïne te versnijden en te verpakken.

De twee zijn geen onbekenden voor het gerecht. Het parket omschrijft hen, ondanks hun jonge leeftijd, als notoire dealers. De twee moeten van de raadkamer minstens een maand langer in de cel blijven. De andere drie werden vrijgelaten.