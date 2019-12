Drie verschillende partijen cocaïne onderschept: in 2 weken tijd 3,6 ton drugs in beslag genomen in Antwerpse haven

Antwerpen - In de haven van Antwerpen zijn de voorbije twee weken drie partijen cocaïne onderschept, in totaal goed voor 3,6 ton. Dat meldt het Antwerpse parket in twee persberichten.

De eerste twee ladingen werden vorige week maandag aangetroffen op kaai 869 aan de Bredendrechtsluis. Toen werden twee containers met strooizout afkomstig uit Brazilië gecontroleerd naar aanleiding van een risicoanalyse. In de ene container werd 856,8 kilogram cocaïne gevonden, in de andere 537,9 kilo.

Een week later, afgelopen maandag, werd op kaai 188 aan het Derde Havendok een grote lading van 2,2 ton onderschept. De drugs zaten verstopt in een container met cassave, een soort wortel die vaak wordt gebruikt in de Zuid-Amerikaanse keuken. De container stond op een schip dat afkomstig was vanuit Mexico.