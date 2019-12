LikeMe-choreograaf riskeert 5 jaar cel voor zedenfeiten

Antwerpen - Het parket heeft een gevangenisstraf van vijf jaar waarvan een deel met uitstel gevorderd tegen de Boechoutse dansleraar Bart V.O. (38), bekend van de Ketnetproductie LikeMe.

Volgens het parket maakte V.O. zich schuldig aan feiten van aanranding, verkrachting en bezit van kinderporno. Hij bouwde volgens de aanklaagster en de burgerlijke partijen steeds eerst een vertrouwensband op om nadien misbruik te maken van zijn machtspositie.

De feiten speelden zich af in het dansmilieu en begonnen in 2004 al. Ze kwamen aan het licht toen een van de slachtoffers klacht indiende in 2018.

Het parket zegt dat V.O. geen schuldinzicht heeft. “Dat zorgt voor recidivegevaar”, aldus aanklaagster Tamara Muylle. Ze vorderde een celstraf van vijf jaar, deels gekoppeld aan probatie-uitstel. V.O. zou een psychotherapeutische begeleiding moeten volgen.

V.O. ontkent de beschuldigingen. Vonnis op 10 januari.