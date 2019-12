Natuurkundeleraar doet er alles voor om studenten te vermaken: stunten op skateboard door de gangen

Fysica, you love it or you hate it. Maar de 69-jarige David Wright, docent op het Tidewater Community College in de Verenigde Staten, doet zijn uiterste best om natuurkunde zo interessant mogelijk te maken. Tijdens zijn 45-jarige carrière op de school zocht en vond hij steeds nieuwe manieren uit om zijn studenten geëngageerd, gefocust en geïnteresseerd te houden.

Zo lanceert hij zichzelf door de gang op een skateboard, hupt hij rond op een pogostick of maakt hij roomijs in de les. zou het vak misschien voor iedereen aantrekkelijker worden. De professor is een grote voorstander van experimenteren: “Zo maak je het meteen bevattelijk voor iemand die geen fysicus of ingenieur is. We praten over wat er gebeurd is, we tonen hoe natuurkunde in z’n werk gaat in de echte wereld.”

Eén van z’n studenten begon de experimenten te filmen en gooide ze online. Intussen gaat het filmpje viraal.