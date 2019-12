Vader zamelt geld in “voor eten voor zeven kinderen”, maar schoonmoeder vertelt nu een ander verhaal

Een 26-jarige vader startte een crowdfunding zodat hij zijn zeven kinderen eten zou kunnen geven. Maar klopt dat wel? Zijn schoonmoeder vertelt nu een ander verhaal. “Het maakt me zo kwaad dat mensen hem geld geven, terwijl er andere mensen zijn die dat veel meer verdienen.”

Het was met “schaamte” dat de werkloze Ryan Rodgers (26) uit Liverpool een crowdfunding startte. Samen met zijn verloofde Jenny Grimes (25) hoopte hij zo geld in te zamelen, omdat het hen amper lukte hun zeven kinderen eten te geven. “We zijn een jong koppel dat probeert terug recht te krabbelen nadat we dakloos werdenn, en helemaal opnieuw moesten beginnen.” Ze verloren ook een deel van hun financiële steun en leefden nu aan een minimum.

In korte tijd haalde het gezin al 4.550 euro op. Maar de schoonmoeder van Ryan, Shelley Grattan,voorspelt nu dat dat bedrag niet naar zijn kinderen zal gaan, wel naar sigaretten en alcohol voor de vader. “Ryan is een waardeloze leugenaar die het publiek probeert te overhalen om hem geld te geven, dat hij gewoon door zijn keel zal jagen, aangezien hij een alcoholprobleem heeft. Hij zal het allemaal aan booze spenderen”, zegt ze aan MailOnline.

“Iedereen die gedoneerd heeft, zou zijn geld moeten terugvragen. Hij speelt op het publiek in met een zielig verhaal dat niet waar is.” Dat ze een dak boven hun hoofd verloren, komt volgens haar overigens omdat ze de huur niet betaalden. Vandaar ook de lagere sociale steun: de huur wordt nu eerst afgehouden. “Het maakt me zo kwaad dat mensen hen geld geven, terwijl er andere mensen zijn die dat veel meer verdienen.”

“Onder invloed”

Ook de zus van Jenny springt haar moeder bij. “Hij heeft nog geen eerlijke dag gewerkt sinds hij school verliet. Hij vertrekt thuis om tien uur en komt ’s avonds laat terug, onder invloed van alcohol. Hij heeft een groot drankprobleem en spendeert het meeste van hun uitkering aan weed.” Jenny ontkent dat haar partner ooit drugs gebruikte en noemt die beweringen van haar moeder “belachelijk”.

Zus Jo Jo Grimes zegt dat Jenny Ryan vier jaar geleden al eens verliet, maar terugkeerde naar de man. De twee hebben zeven kinderen, van wie de oudste zeven is en de jongsten, een tweeling, twee maanden oud. Volgens haar moeder heeft haar zus zoveel kinderen omdat Ryan haar niet toelaat anticonceptiemiddelen te gebruiken. “Ik denk niet dat een van de kinderen is gepland. Jenny zat nog steeds op school toen ze elkaar hebben ontmoet, al zwanger van haar eerste kind van een andere man. Ze gingen nadien samenwonen en ze is bijna altijd zwanger geweest. Hij en de familie verhuizen voortdurend, net om de sociale diensten een stap voor te zijn.”