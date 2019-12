Nationale feestdag op Malta gaat gebukt onder protest van woedende betogers na moord op Maltese journaliste

Protest tegen de regering heeft vrijdag in Malta de viering van de stichting van de republiek overschaduwd. Reden voor het protest is de moord op journaliste Daphne Caruana Galizia.

Honderden politiemensen waren vrijdag in het getouw om demonstranten in het gareel te houden. Woedende betogers hielden foto’s omhoog van de regeringskritische blogster die in oktober 2017 door een autobom om het leven kwam.

Zoals te zien is op een video van haar zoon Paul riepen betogers “mafia”. Ze onthaalden president George Vella op boegeroep toen zijn autokaravaan passeerde.

Malta herdacht vrijdag dat 45 jaar geleden de republiek is gesticht.

Moordonderzoek belemmerd

Over de zaak van de vermoorde journaliste zei Vella dat een “bende” de internationaal reputatie van het land heeft besmeurd.

Critici beschuldigen de regering van premier Joseph Muscat ervan het onderzoek naar de moord te hebben vertraagd of zelfs te hebben verhinderd. Sommigen zien zelfs een rechtstreeks verwikkeling. Caruana Galizia had onderzoek gedaan naar corruptie in het kleinste land van de Europese Unie.

Muscat heeft aangekondigd dat hij midden januari zal opstappen. Maar demonstranten willen dat hij dat meteen doet.