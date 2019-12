Nederlandse boeren willen luchthaven Eindhoven platleggen: colonne van tractoren onderweg

Boze boeren trekken vrijdagmiddag met tractoren vanuit Den Bosch richting Eindhoven. De landbouwers zouden naar Eindhoven Airport willen gaan om de luchthaven plat te leggen.

Het gaat om tientallen tractoren, mogelijk wel tachtig, schat Rijkswaterstaat. Ze rijden in een lange colonne op de snelweg A2 ter hoogte van Vught, waardoor het daar helemaal vastloopt. De stoet wordt begeleid door de politie. “Wij zijn zichtbaar aanwezig. We begeleiden de boel. Opgetreden hebben wij nog niet”, aldus een woordvoerder.

Eerder waren de boeren in Den Bosch om te protesteren bij het provinciehuis tegen het huidige stikstofbeleid.

Luchthaven onder vuur

Eindhoven Airport zegt vrijdag de berichten te hebben vernomen dat de boeren op weg zijn naar de luchthaven. Meer wil een woordvoerder er nu niet over kwijt.

Foto: EPA-EFE

In de stikstofdiscussie liggen de vliegvelden zowel vanuit de boerensector als vanuit de milieubeweging al een poosje onder vuur, weet de regionale zender Omroep Brabant. Vanaf het begin van de boerenprotesten stellen de boeren dat zij hun stikstofuitstoot moeten reduceren, terwijl andere bedrijven gewoon hun gang mogen gaan.

Omroep Brabant schrijft dat de actie volgens Farmers Defence Force “een voorproefje voor aanstaande woensdag” is. De actiegroep heeft aangekondigd distributiecentra te willen blokkeren om voedselvoorziening aan supermarkten lam te leggen. Maandag dient een kort geding waarmee het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) eventuele blokkades bij supermarkten wil voorkomen. Een zegsman van Farmers Defence Force zei eerder al ook andere acties rond de feestdagen niet uit te sluiten, zoals het platleggen van Schiphol of het verkeer in heel het land. “Of alles tegelijk.”