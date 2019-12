Philippe Clement wil topclub in Europa League absoluut vermijden: “Mijn favoriet in de volgende ronde? Malmö”

Tussen Madrid en Mechelen maakte Clement nog een laatste keer de balans op van de voorbije Champions League-campagne. De Club Brugge-coach kwam daarbij met een opvallende vaststelling op de proppen. “Er is een serieuze mentalieitswijziging gebeurd”, vertelde hij.

“We hebben echt wel stappen gezet”, klonk het. “Er is een mentaliteitswijziging gebeurd in de groep. Onder Preud’homme merkte je dat het geloof in resultaat er nog niet echt was. Dat is toen ook gebleken uit het puntenaantal. Vorig jaar ging Club met veel lef spelen tegen een kelderploeg in Frankrijk, maar tegen Atlético en Dortmund was het toch vooral tegenhouden en daarop anticiperen. Nu hebben we tegen elke topploeg gevoetbald en ons eigen spel gespeeld. Mijn groep is dus gegroeid. We moeten nu die volgende stap zetten, en we weten wat de werkpunten zijn”, aldus Clement. “Uiteindelijk zijn we allemaal terecht trots op het spel dat geleverd werd.”

Diatta out

Zondag volgt Mechelen, een ploeg die volop strijdt voor Play-off 1. Clement heeft veel respect voor zijn collega Vrancken. “Ze hebben tot nu toe exceptioneel gepresteerd”, benadrukte hij. “Vrancken doet het daar heel erg goed. KVM is een ploeg met een sterke groepsgeest waar limieten verlegd worden. Of ze Play-off 1 zullen halen? Daar kan ik mij moeilijk over uitspreken. Ze hebben al een straf parcours achter de rug, maar er komt nog een heel gedeelte.” De coach verwacht wel niet dat zijn ploeg de Kakkers zomaar eventjes aan de kant zet zondag. “Hoeveel keer heeft Mechelen al drie à vier goals geïncasseerd? Tegen ons, ja. Maar voor die rode kaart hadden we ook niet overdreven veel overschot. Het wordt een taaie tegenstander.” Om te scoren, kan Club zondag waarschijnlijk geen beroep doen op Diatta. Hij ondervindt nog steeds hinder van een contact tijdens de verplaatsing op STVV.

Diatta zal er naar alle waarschijnlijkheid niet bijzijn tegen KV Mechelen. Foto: BELGA

Malmö

Maandag volgt voor Club nog zo’n belangrijk moment: de loting van de Europa League. Als niet-reekshoofd loopt blauw-zwart mogelijk een klepper tegen het lijf. En dat wil Clement absoluut vermijden. “Met de staf hebben we een bord waar we elk onze favoriete tegenstander hebben opgeschreven. De mijne? Malmö. Dat wordt niet makkelijk, maar het is alleszins meer haalbaar dan enkele andere ploegen die we kunnen loten. Meerdere teams in die pot zijn van Champions League-niveau.” Club wil dus ver geraken in de Europa League. “Dat is de bedoeling, ja. En als we een klepper loten, dan is dat maar zo en gaan we ons volledig smijten. Het heeft geen zin om daar nu al te veel mee bezig te zijn. Ik ben toch slecht in zo’n pronostieken.”