Anderlecht-coach Frank Vercauteren staat 100 procent achter open brief: “Minder druk? De situatie blijft hetzelfde”

Frank Vercauteren wilde op zijn persconferentie niet over de open brief van Anderlecht aan zijn fans spreken. De RSCA-coach had het liever over de match tegen Standard en de blessure van Vincent Kompany. Maar toch kon hij er niet helemaal onderuit. “Ik sta 100 procent achter die brief, want anders had ik hem niet ondertekend.

Anderlecht spreekt van “een overgangsjaar” en zelfs volgend seizoen moet RSCA geen kampioen meer worden. Dat is pas iets voor in 2022. De open brief aan de fans neemt dus héél wat druk weg op paars-wit. Dat wierpen we Vercauteren toch maar voor de voeten. “Ik ga die vraag meteen wegkegelen”, luidde het antwoord “We zijn hier om over de match te praten. Bij Anderlecht is er altijd druk. Brief of niet: de situatie blijft dezelfde, hoor. Het is niet zo dat dat een bepaalde invloed heeft.”

Toch maar een beetje aandringen of de coach toch zijn mening niet kon geven. “Ik heb geen mening”, klonk het nog. “Allez, ik heb er wel één, maar ik deel mijn mening noch zelden met de buitenwereld. Er is altijd wel iemand die het niet goed ontvangt. Wat niet wil zeggen dat ik niet 100 procent achter die brief sta. Mijn naam staat er bij en zoiets onderteken je alleen als je er ten volle achter staat. Ik kende deze situatie toen ik bij Anderlecht arriveerde. Maar we kunnen over veel zaken discussiëren en dat gaan we niet doen. We moeten nu vooral handelen.”

Anderlecht staat voor een vierluik tegen Standard, Club Brugge (beker), Genk en Antwerp. Om Play-off 1 te halen moet er gewonnen worden op Sclessin. “Zolang het mathematisch mogelijk is, moeten we erin geloven. Natuurlijk zullen we een warme ontvangst krijgen in Luik, maar dat hoort bij het voetbal. Ik speel liever in zo’n omstandigheden. Ik zal er tijdens de laatste theorie wel met de jonge spelers over praten. We moeten ze ook geen schrik aanjagen. Iedereen moet sereen naar die match toeleven.”

Standard telt wel 12 punten voorsprong en het veld op Sclessin ligt slecht. “Dat veld mag geen excuus zijn. Op Neerpede liggen ook niet alle terreinen goed en we trainden op eentje met gelijkaardige omstandigheden. Ook dat Carcela en Mpoku eventueel niet meedoen, zal geen invloed hebben. Dat is jammer voor hun coach, maar ze hebben genoeg anderen om hen te vervangen. We spelen tegen Standard en niet tegen Carcela en Mpoku.”

Geen Kompany?

Grote vraag is of Anderlecht zal kunnen rekenen op Kompany en Chadli. “Vincent staat in zijn revalidatie al iets verder dan verwacht”, besloot Vercauteren. “We moesten hem zelfs al een beetje afremmen. Net als bij Chadli is het moeilijk om te voorspellen of hij zal spelen. Vincent doet grote delen van de training mee, maar wel gecontroleerd. Dan moeten we afwegen of hem opstellen het risico waard is. Volgende week is er ook de bekermatch tegen Club Brugge en nog eens hervallen moeten we proberen te vermijden.”