Gespecialiseerd team bergt, met gevaar voor eigen leven, zes lichamen na vulkaanuitbarsting Nieuw-Zeeland

Gespecialiseerde militairen hebben met gevaar voor eigen leven zes lichamen geborgen op White Island in Nieuw-Zeeland, dat afgelopen maandag getroffen werd door een hevige vulkaanuitbarsting. Door de aanwezigheid van giftige en corrosieve stoffen verlopen de bergingswerken bijzonder moeizaam.

White Island, een eiland voor de kust van Noordereiland, veranderde in een klap van een toeristische trekpleister in een ware nachtmerrie. De vulkaan op het eilandje barstte uit en richtte een ware ravage aan: mensen renden de zee in om te ontsnappen aan de verzengende stoom en giftige gassen. Sommige werden opgepikt door bootjes, anderen zijn nog steeds vermist.

Foto: AP

Bijna een week na de natuurramp zijn nog niet alle lichamen geborgen. “Een gespecialiseerd team is erin geslaagd om zes lichamen te bergen en naar huis te brengen”, zegt Wally Haumaha, woordvoerder van het politiecommissariaat. Het team droeg daarbij speciale beschermkledij en ademhalingsapparatuur. “Een helikopter bracht de lichamen naar een schip, dat ze uiteindelijk naar de oostkust van Nieuw-Zeeland vaarde.” Een risicovolle operatie, want wetenschappers hadden meermaals gewaarschuwd voor giftige gassen, die zelfs na één keer inhaleren al dodelijk kunnen zijn.

Foto: AP

“Maar voor de nabestaanden van de slachtoffers is het een troost dat hun geliefden opnieuw thuis zijn. Het brengt een gevoel van opluchting met zich mee.” Twee lichamen werden niet gevonden. “We gaan een tweede zoekactie organiseren”, zegt politiecommissaris Mike Bush. “Het gaat vermoedelijk om de kapitein van een toeristisch bootje en een gids. We denken dat een van hen in het water terechtgekomen is. Duikers zullen ingeschakeld worden om de zee rond het eiland af te speuren.”

In totaal stonden 47 mensen aan de krater toen de vulkaan uitbarstte. 21 van hen werden overgebracht naar verschillende ziekenhuizen in Nieuw-Zeeland. Acht personen overleefden de ramp niet.